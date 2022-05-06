أول تعليق للمبعوث الأممي على إفراج التحالف عن أسرى للحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في أول تعليق له على عملية تبادل الأسرى بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بمبادرة التحلف بإرسال طائرتين محملتين بالمفرج عنهم.

وقال المبعوث الأممي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المبعوث الأممي غروندبرغ: أُرحب بمبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية بإطلاق سراح عدد من المحتجزين، وبالافراج السابق عن المحتجزين من قِبَل أنصار الله و من قِبَل حكومة اليمن و قد اتفق الطرفان في الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة للمحتجزين من خلال مكتبنا"، حسب قوله.

وأردف المبعوث الأممي قائلا: " أُحث الطرفان على التوافق على تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأُسر في أقرب وقت. ستكون هذه خطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع. و أشكر الصليب الأحمر على دورهم الحيوي"، حسب تعبيره.

وكان قد أعلن التحالف عن مغادرة الطائرة الثانية التي تحمل عددا من أسرى الحوثيين إلى صنعاء وعدن، الخميس.