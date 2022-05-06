وزير الخارجية الإماراتي يصف هجوم إلعاد بـ"الإرهابي المروع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بمناسبة "عيد الاستقل" الـ74 لدولة إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن إدانته لما وصفه بـ"الهجوم الإرهاب يالمروع" الذي شهدته مدينة إلعاد في الداخل الإسرائيلي وقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وبحث الوزيران "الفرص المتاجة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين"، وفقا لوام.

وبحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأكد وزير الخارجية الإماراتي ان العلاقات بين البلدين تمضي إلى آفاق أرحب، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.