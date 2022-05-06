دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقطع الفيديو المنسوب لضابط وهو يعتدي على أحد المواطنين ويوجه له عبارات مهينة، متهمة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذا الفيديو.

وقالت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لا صحة ما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو إدعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة/ سميح أشرف ويقوم بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة"، حسب قولها.

وأضافت الوزارة المصرية قائلة: "مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً،ويأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام،حيث تبين أن مقطع الفيديو مُفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الإسم المشار إليه بمقطع الفيديو،وجارى إستكمال فحص السيارة المشار إليها"، حسب تعبيرها.

لا صحة ما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة #الإخوان_الإرهابية_الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو إدعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة/ سميح أشرف ويقوم بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة. https://t.co/skH7h0tPCF

وكان قد أثار مقطع فيديو منسوب لضابط مصري وهو يعذب مواطنا ويوجه له إهانات وشتائم نابية مهينة، متهما إياه بـ"التعادي على أسياده"، حسب قول الشخص في المقطع.