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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للإعلامي عبدالباري عطوان وما قاله عن أمنيته حول القدس وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأمر الذي اثار تفاعلا.

عبدالباري عطوان يقول اذا تم تحرير #القدس فيتمنى أن يصلي فيه خلف حسن نصرالله وبما أن تحرير #فلسطين لن يكون على يد أمثالهم من المكاومين فإني داع له فأمنوا !! اللهم لاتحرم #عبدالباري_عطوان من صحبة حسن نصر الله يوم القيامة واجعلهما في مقعد واحد !! https://t.co/KCqiFHXl2o

وقال عبدالباري عطوان في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ من مقابلة أجراها على قناة الميادين: "قالت لي بكرا لما تتحرر القدس ما رأيك؟ ماذا ستفعل؟ قلت لها عندما تتحرر القدس سآخذ أول طائرة إلى فلسطين لأنها ستكون فلسطين المتحررة.."

عبدالباري عطوان : عندما تحرر القدس ، أمنيتي الوحيدة أن يكون إمام المسجد الأقصى هو حسن نصر الله وأصلي خلفه . — https://t.co/gj691OuzuY

وتابع قائلا: "بعدين سأذهب للصلاة في المسجد الأقصى وأتمنى يكون الإمام هو السيد، سماحة السيد حسن نصرالله والله العظيم، وقالت لي طيب بعدين؟ قلت لها بعدين خلص لا أريد الكتابة.."

وسبق لعطوان أثارة تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها العام 2020 وصف فيها الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي في اليمن بأنها "انتصار للشعب وللقضية الفلسطينية" على حد تعبيره.