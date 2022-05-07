عبدالباري عطوان يثير ضجة بكشف أمنيته حول حسن نصرالله وإمامة الأقصى بفيديو سابق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للإعلامي عبدالباري عطوان وما قاله عن أمنيته حول القدس وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وقال عبدالباري عطوان في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ من مقابلة أجراها على قناة الميادين: "قالت لي بكرا لما تتحرر القدس ما رأيك؟ ماذا ستفعل؟ قلت لها عندما تتحرر القدس سآخذ أول طائرة إلى فلسطين لأنها ستكون فلسطين المتحررة.."

وتابع قائلا: "بعدين سأذهب للصلاة في المسجد الأقصى وأتمنى يكون الإمام هو السيد، سماحة السيد حسن نصرالله والله العظيم، وقالت لي طيب بعدين؟ قلت لها بعدين خلص لا أريد الكتابة.."

وسبق لعطوان أثارة تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها العام 2020 وصف فيها الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي في اليمن بأنها "انتصار للشعب وللقضية الفلسطينية" على حد تعبيره.

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