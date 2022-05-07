السعودية.. سقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرور بسبب الرياح في الأحساء

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تسببت الرياح العاتية التي شهدتها منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بسقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرور، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو من آثار الرياح ذاكرة في تقرير أن "الجهات المعنية وجدت في الموقع وقامت بما يلزم.."

ونشرت أمانة منطقة الأحساء صورا من آثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الأمانة في تعليق على الصور: "وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظاقة تباشر أعمالها في الكنس اليدوي لما خلقته موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء".

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