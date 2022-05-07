الخارجية الأمريكية: نعارض بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

غزة وإسرائيل.. يوم جديد من القصف المتبادل والضفة الغربية تشهد أكثر الأيام دموية

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن إدانتها للتقارير التي أفادت بأن إسرائيل ستقدم خططا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بآلاف الوحدات السكنية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، خلال إفادة عبر الهاتف، الجمعة: "نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين".

وأضافت أن: "برنامج إسرائيل لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين".

وتابعت أن "إدارة الرئيس الأمريكي بايدن كانت واضحة منذ البداية حيث نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين".