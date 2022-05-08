طعن شرطي إسرائيلي في القدس.. والمهاجم المشتبه به في حالة حرجة

القدس (CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في طعن ضابط شرطة في القدس، الأحد، هو فلسطيني يعيش في إسرائيل بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة إنه اقترب من نقطة حرس الحدود الإسرائيلية خارج باب العامود في البلدة القديمة مسلحا بسكين.

وأضافت الشرطة أنه عندما اقتربت منه الشرطة للاستجواب، طعن أحدهم في الجزء العلوي من جسده.

ورد الضباط بالذخيرة الحية.

المشتبه به، 19 عامًا، وهو الآن في حالة حرجة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي.

تقول الشرطة إنه كان يتصرف بمفرده.

ولم تذكر الشرطة اسم الضابط الذي طعن أو المشتبه به.

وقال مستشفى هداسا، مساء الأحد، إن الضابط الذي تعرض للطعن في القدس يبلغ من العمر 24 عامًا، وحالة إصابته متوسطة.