السعودية.. قرار ضد الرئيس التنفيذي لمطار جدة بعد ضجة الازدحام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعفي ريان الطرابزوني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة من منصبه، السبت، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبدالعزيز الأسبوع الماضي.

#مطارات_جدة: تكليف الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة. https://t.co/MRZQrUizX4

ونشرت إمارة مكة بيانا أعلنت فيه تكليف أيمن عبدالعزيز أبوعباة رئيسا تنفيذيا خلفا للطرابزوني اعتبارا من تاريخ نشر البيان، السبت.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، قد وجه بالتحقيق في حالات الازدحام الخانقة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وكانت قناة الإخبارية السعودية الحكومية قد نشرت مقطع فيديو يظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطار وسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.

وأشار مراسل "الإخبارية" حينها إلى أن سبب التكدس عائد إلى تأخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.