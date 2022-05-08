إسرائيل: القبض على الإرهابيين الفلسطينيين اللذين نفذا عملية إلعاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، اعتقال منفذي العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة إلعاد والتي راح ضحيتها 3 قتلى مدنيين.

عاجل‼️ تم القاء القبض على الإرهابيين الفلسطينيين اللذين نفذا العملية الإرهابية المروعة في مدينة إلعاد وسط إسرائيل وقتلا ثلاثة مدنيين ابرياء. سنواصل مكافحة الإرهاب من اجل الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وجاء فيها: "عاجل‼️ تم القاء القبض على الإرهابيين الفلسطينيين اللذين نفذا العملية الإرهابية المروعة في مدينة إلعاد وسط إسرائيل وقتلا ثلاثة مدنيين أبرياء.. سنواصل مكافحة الإرهاب من اجل الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت أسماء شابين يُشتبه في تنفيذهما للهجوم، وهما أسعد يوسف أسعد الرفاعي ويبلغ من العمر 19 عامًا وصبحي عماد صبحي أبو شاكر ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن كلا المشتبه بهما من سكان قرية رومانا بمحافظة جنين، وذلك في بيان نشرته الجمعة.