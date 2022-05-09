دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية أنها أمرت بحبس 3 متهمين احتياطيا، وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التحرش "بالقول والفعل" بسائحتين أجنبيتين بمنطقة الأهرامات.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن وحدة الرصد والتحليل كانت قد رصدت تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو/أيار الجاري يُظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات.

وأضاف البيان أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، فورد إليها محضر أكد صحة حدوث الواقعة المصورة، وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم 13، وأنه باستدعائهم قرروا ارتكابَ الواقعة أمامَ جهة الضبط، فعُرضوا على النيابة العامة".

وتابع البيان أن "مُجري التحريات أوضح في التحقيقات أن القائم على تصوير المقطع المصوَّر هو مرشد سياحي كان مرافقا للفتاتين، وأنه قد وثق ما جرى بالتصوير للتوعية والتحذير من مثل تلك الأفعال، وقام مرشد سياحي آخر بنشر المقطع لذات الغرض، وأضاف بأنهما لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها".

وأوضح البيان أنه "باستجواب المتهمين أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين".

وأضاف البيان: "بسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين شهد بأنه كان مُكلفًا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظًا وفعلًا، فقام بتصوير الأمر، وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على 2 منهم فقط، ولم يُسند للباقين أي فعل في حقهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله".