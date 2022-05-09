هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- أكد مصدر أردني، مساء الاثنين، أن أية قضية تتعلق بأوضاع "الحرم القدسي الشريف" في القدس هو شأن يتعلق بالسيادة الأردنية حصريًا.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية، أن أية قضية أيضًا مرتبطة بحراسة المسجد الأقصى هي "شأن أردني ومرتبط بالسيادة الهاشمية على المقدسات ووفقا للقانون الدولي، وأن الأردن صاحب الحق في إدارة الحرم القدسي وشؤونه كاملة."

وكانت مصادر عبرية تناقلت أنباء عن صدور "موافقة" من وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والشرطة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة عدد حراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف الإسلامية الأردنية، بـ50 عنصرًا.