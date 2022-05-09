هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- أكد مصدر أردني، مساء الاثنين، أن أية قضية تتعلق بأوضاع "الحرم القدسي الشريف" في القدس هو شأن يتعلق بالسيادة الأردنية حصريًا.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية، أن أية قضية أيضًا مرتبطة بحراسة المسجد الأقصى هي "شأن أردني ومرتبط بالسيادة الهاشمية على المقدسات ووفقا للقانون الدولي، وأن الأردن صاحب الحق في إدارة الحرم القدسي وشؤونه كاملة."

وكانت مصادر عبرية تناقلت أنباء عن صدور "موافقة" من وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والشرطة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة عدد حراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف الإسلامية الأردنية، بـ50 عنصرًا.

ونقلت قناة "المملكة" الحكومية في الأردن عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قولها إنها "لا تقبل المشاركة أو الإملاء" في تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها "تابعت مؤخراً ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، حسب قوله.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الأوقاف "قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016 إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم".

وأكد أن "الوزارة من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الأداة التنفيذية الوحيدة المكلفة بالوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد".