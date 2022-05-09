السعودية.. التعرف على هوية شاب سعودي "تائه" في المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة السعودية في المغرب التعرف على هوية شاب سعودي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة.

في الفيديو، قال الشاب إنه سافر إلى المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لافتا أنه فقد جواز سفره وأوراقه الثبوتية الرسمية.

#عاجل #السعودية المرجو النشر على نطاق واسع شاب سعودي في المغرب من تشرين الثاني من السنة الماضية و الاكيد اهله يبحثون عنه #ksa #المغرب #السفارة_السعودية #المملكة @somabenghazi @KSAinallLangs https://t.co/I9LTUKV0ON

وقالت السفارة السعودية، في بيان الأحد، إنها نجحت في التعرف على هوية الشاب من خلال التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية. وأشارت إلى أنه يتواجد حاليًا في مدينة المحمدية.

وأضافت أنه تم نقله إلى مكان آمن في الرباط في عهدة السفارة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات عودته إلى المملكة.