السعودية.. التعرف على هوية شاب سعودي "تائه" في المغرب

الشرق الأوسط
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السعودية.. التعرف على هوية شاب سعودي "تائه" في المغرب
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة السعودية في المغرب التعرف على هوية شاب سعودي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة.

في الفيديو، قال الشاب إنه سافر إلى المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لافتا أنه فقد جواز سفره وأوراقه الثبوتية الرسمية.

وقالت السفارة السعودية، في بيان الأحد، إنها نجحت في التعرف على هوية الشاب من خلال التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية. وأشارت إلى أنه يتواجد حاليًا في مدينة المحمدية.

وأضافت أنه تم نقله إلى مكان آمن في الرباط في عهدة السفارة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات عودته إلى المملكة.

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