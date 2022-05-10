مسؤول إسرائيلي لـCNN: بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

ومن المرجح أن يُنظر إلى زيارة بايدن إلى المنطقة ذات الغالبية الفلسطينية من المدينة، والتي احتلتها إسرائيل عام 1967، على أنها بادرة دعم للفلسطينيين.

وحذر المسؤول الإسرائيلي من أن بايدن قد يزور مستشفى المقاصد الذي يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين بمن فيهم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الخطط بشأن الزيارة لم تنته بعد.

وطلبت شبكة CNN من البيت الأبيض التعليق على إمكانية زيارة بايدن إلى القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استقطع 25 مليون دولار من التمويل المخطط له لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، والتي شملت مستشفى "المقاصد".

وتعهدت إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، بعد أن أغلق ترامب القنصلية عندما نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقد عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت علانية إعادة فتح القنصلية، قائلاً: "لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس".

وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، قد يُنظر إلى القنصلية الأمريكية في القدس على أنها مقدمة لما يأملون أن يكون يومًا ما سفارة أمريكية في القدس الشرقية.

ومن المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل في أواخر يونيو/ حزيران، كما قال المسؤول الإسرائيلي لشبكة CNN، بعد قبول دعوة للقيام بذلك خلال مكالمة هاتفية في إبريل/ نيسان مع بينيت.