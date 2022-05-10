دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، بأنه ليس من المقبول أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، مضيفا: "نعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات".

وأشار عبداللهيان، خلال حضوره في مجلس الشورى الإيراني، إلى جهود الجهاز الدبلوماسي لحل قضية المياه الحدودية، قائلا: ليس لدينا خلاف مع نواب المجلس حول المياه الحدودية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف: "ناقشت هذه القضية مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة 3 مرات على الأقل، وطلبت منه إيلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أرس الحدودي وذلك على أساس سياسة حسن الجوار".

وتابع بالقول: "لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلبًا إلى الحكومة التركية قبل 4 أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال لنتأكد من أن السدود التركية ليس لها تأثير سلبي على المياه التي تجري في تركيا وتمتد إلى داخل أراضينا".

وأشار إلى أن فريقا من خبراء وزارتي الخارجية والطاقة الإيرانية قام بزيارة إلى تركيا، كما من المقرر أن يزور وفد من تركيا إيران قريبا.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "جميع الإجراءات القانونية والسياسية بين إيران وتركيا قد أنجزت بهذا الصدد"، وقال إنه أجرى "محادثات مسهبة مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود".

وعن السبب في عدم رفع إيران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي، قال: "لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها، إلا اننا اليوم نتابع القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في إطار العلاقات الدبلوماسية".