أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن القضاء الإيراني أكد تقارير تفيد بإعدام الباحث الأكاديمي السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي بتهمة التجسس، لكنه لم يذكر موعد التنفيذ.

ذكر تقرير من وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (إسنا) الأسبوع الماضي أن حكم الإعدام على جلالي سينفذ بحلول 21 مايو/ أيار.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم القضاء الايراني، ذبيح الله خديان، قوله "حكم على هذا الشخص بعقوبة الاعدام في عدة تهم وحكمه نهائي. سينفذ الحكم".

قالت منظمة العفو الدولية إن جلالي اعتُقل أثناء وجوده في إيران في رحلة عمل في عام 2016 ونفى التهم الموجهة إليه، قائلاً في رسالة في عام 2017 إنه اعتُقل بسبب "رفضه استخدام علاقاته الأكاديمية في المؤسسات الأوروبية للتجسس لصالح السلطات الإيرانية".

في عام 2018، بثت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مقطع فيديو يُظهر اعتراف جلالي بارتكاب الجرائم، مع تعليق صوتي يقدمه على أنه جاسوس، بحسب منظمة العفو.

توترت العلاقات بين السويد وإيران بعد أن احتجزت السويد مسؤولاً إيرانيًا سابقًا واتهمته بارتكاب جرائم حرب.

تم اعتقال المسؤول السابق، حميد نوري، في عام 2019 في السويد، ومن المحتمل أن يواجه السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته. ومن المتوقع صدور حكم في يوليو/ تموز.

ودعت إيران إلى إطلاق سراحه واعتبرت محاكمته مسيسة لكنها نفت أي صلة بين الحكم على جلالي واعتقال نوري.

ازداد توتر العلاقات بين البلدين بعد اعتقال مواطن سويدي آخر في إيران "مؤخرًا"، حسبما صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية لشبكة CNN في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة.

وقال البيان إن "السفارة في طهران تسعى للحصول على معلومات وهي على اتصال بالسلطات المحلية".