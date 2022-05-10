الكويت.. قبول استقالة الحكومة وسط تفاقم الأزمة مع البرلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، استقالة رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، الثلاثاء.

ووقع ولي العهد الكويتي على الأمر. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد فوق شقيقه ببعض صلاحياته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضمن الأمر الأميري، الذي نقتله وكالة الأنباء الرسمية، تكليف وزراء الحكومة المستقيلة بمهمة تصريف الأعمال لحين الإعلان عن تشكيل وزاري جديد.

كان الشيخ صباح الخالد قد استقال من منصبه في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي، للمرة الثالثة منذ توليه قيادة الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

آنذاك، استقال قبل يوم من عزم مجلس الأمة الكويتي التصويت على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، الذي كان من شأنه تصعيد التوتر القائم بين الحكومة والبرلمان، حيث تعني هذه الخطوة نظر أمير الكويت في قرار إعفاء الحكومة.

ويرى مراقبون أن الخطوة شأنها تخفيف التوتر المستمر على مدار العامين الماضيين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع تمتع المعارضة بنفوذ قوي في البرلمان.