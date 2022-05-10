دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده بحاجة إلى قانون "عادل" للأحوال الشخصية، لمعالجة قضايا الأسرة "بحيادية".

وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الثلاثاء، إنه ليس منحازًأ للمرأة المصرية لكنه يرى أنها "مظلومة"، ويريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية، حسب قوله.

وأشار السيسي إلى أن مشكلات قضايا الأسرة تحدث منذ 40 عامًا إلى الآن، متسائلا: "معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في ملف الأحوال الشخصية".

ودعا الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع إلى إعداد قانون "متزن".

كما دعا السيسي المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، لتشكيل مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة.

في شهر رمضان، أثار مسلسل "فاتن أمل حربي" جدلا واسع النطاق في مصر، لتطرقه إلى قصة سيدة مطلقة وسط ردود فعل متباينة من تطرق العمل للمطالبة بتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية.

آنذاك، قال معلقون إن ما يثيره المسلسل قد يكون إشارة إلى تغيير محتمل على أرض الواقع بشأن القانون.