أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية إن الحوب المسروقة من قبل القوات الروسية يتم إرسالها بالفعل إلى خارج البلاد.

وادعت المخابرات الأوكرانية أن "جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن شحن جافة تحمل العلم الروسي في البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت "الوجهة الأكثر احتمالا هي سوريا. قد يتم تهريب الحبوب من هناك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط".

وقالت المديرية أيضًا إن الروس "يواصلون تصدير المواد الغذائية المسروقة في أوكرانيا إلى أراضي الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم المحتلة".

وقالت إنه في إحدى مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية - حول بولوهي في منطقة زابوريزهجيا - يتم تحضير الحبوب وبذور عباد الشمس المخزنة للنقل إلى روسيا.

وزعمت المديرية أن رتلًا من الشاحنات الروسية غادر بلدة إنيرهودار الواقعة أيضًا في منطقة زابوريزهجيا تحت حراسة الجيش الروسي. وأضافت أن الوجهة النهائية للرتل كانت شبه جزيرة القرم.

كما سُرقت الحبوب في منطقة خاركيف، وتم نقل 1500 طن من الحبوب من قرية مالا ليبيتيكا في منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي إن ما يقرب من نصف مليون طن متري من الحبوب الأوكرانية قد سُرقت بالفعل.