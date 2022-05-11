الجيش المصري يعلن القضاء على 23 "تكفيريًأ".. ومقتل ضابط و4 جنود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الأربعاء، مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط، والقضاء على 23 من "العناصر التكفيرية" خلال عمليات في شبه جزيرة سيناء.

في بيان، قال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، إن هذه الحصيلة ترتبط بعمليات في المناطق الحدوية لسيناء خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو/ أيار.

وأوضح المتحدث أنه "ثأرًا لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية"، وأن ضربات جوية في السابع من الشهر الحالي "أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية".

إلى جانب "اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لإستهداف قواتنا"، فيما أسفرت ضربات جوية فجر الأربعاء عن "تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية" .

وقال الجيش المصري إن "7 عناصر تكفيرية" قتلوا خلال إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، صباح الأربعاء، وأنه "نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين" .

وأعلن الجيش المصري السبت الماضي مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون على محطة لرفع المياه في منطقة شرق السويس.