القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه "من غير الممكن" تحديد الاتجاه الذي قُتلت منه صحفية قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بعد أن قال في وقت سابق إن "من المحتمل" أن "مسلحين فلسطينيين" قتلوها.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، في بيان: "أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، وأطلقوا النار بشكل عشوائي في كل اتجاه. على عكس الفلسطينيين، يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بطريقة احترافية وانتقائية... في هذه المرحلة لا يمكن تحديد بأي طلقة أُصيبت".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن النشطاء الفلسطينيين "يحتمل" أن يكونوا مسؤولين عن مقتل شيرين أبو عقله في الضفة الغربية يوم الأربعاء.

وأضاف كوخافي "نأسف لوفاتها.. شكلنا فريقا خاصًا لتوضيح الحقائق وتقديمها كاملة في أقرب وقت ممكن".

اتهمت السلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة وقطر إسرائيل بقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية المخضرمة التي كانت تغطي غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية صباح الأربعاء.

واتهم منتجها الصحفي علي السمودي، الذي أصيب برصاصة، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليهم بعد وصولهم إلى مكان الحادث.