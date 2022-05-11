القدس (CNN)—اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيفتالي بينيت، المسلحين الفلسطينيين بأنهم من يقف خلف مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة في جنين، صباح الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لبينيت قال فيه: "وفقا للمعلومات التي جمعناها، يبدو من المرجح أن الفلسطينيين المسلحين - الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي في ذلك الوقت - كانوا مسؤولين عن الوفاة المؤسفة للصحفية".

وأضاف أنه تم تصوير فلسطينيين في جنين وهم يتفاخرون "لقد ضربنا جنديًا، إنه ملقى على الأرض"، ونشر مقطع فيديو إلى جانب البيان يظهر أشخاصًا يركضون داخل مخيم جنين للاجئين قائلين إن جنديًا قد أصيب.

ولم تتمكن شبكة CNN من ذلك التحقق بشكل مستقل من أن الفيديو الذي تم إصداره مرتبط بوفاة أبوعاقلة.

وتابع بينيت: "لم يصب أي جندي إسرائيلي، مما يزيد من احتمال أن يكون الإرهابيون الفلسطينيون هم من أطلقوا النار على الصحفي".

وقال بينيت إن إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى إجراء تحليل وتحقيقات مرضية مشتركة "من أجل الوصول إلى الحقيقة" ، لكن السلطات الفلسطينية رفضت العرض حتى الآن.