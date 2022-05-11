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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهمت قناة الجزيرة القطرية، قوات الأمن الإسرائيلية بقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، قائلة: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شيرين أبو عقلة في رأسها أثناء قيامها بمهمة في جنين".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن كلا من المشتبه بهم الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي أطلقوا النار في ذلك الوقت، وأثاروا احتمال إصابتها بإطلاق نار فلسطيني.

وعقّب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على إعلان السلطات الفلسطينية مقتل الإعلامية بقناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة في جنين، صباح الأربعاء.

وقال أدرعي في سلسلة تغريدات: "قامت قواتنا بالعمل في مخيم جنين وقرب قرية برقين وفي عدة مناطق أخرى في يهودا والسامرة لاعتقال مطلوبين في الضلوع بأعمال إرهابية. خلال النشاط في مخيم جنين أطلق مخربون فلسطينيون النار بكثافة نحو القوات كما القوا العبوات الناسفة حيث ردت القوات بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".

#عاجل عرضت إسرائيل للفلسطينيين فتح تحقيقًا مشتركًا حول ظروف مقتل الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة صباح اليوم في مخيم #جنين

وتابع قائلا: "يتم التحقيق في امكانية تعرض صحافيين لإطلاق نار قد يكون مصدره مسلحين فلسطينيين. يتم التحقق في الحادث".

وأضاف: "عرضت إسرائيل للفلسطينيين فتح تحقيقًا مشتركًا حول ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم في مخيم جنين".