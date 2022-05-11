الخارجية الأمريكية تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة

الشرق الأوسط
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صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا
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صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى إجراء تحقيق "فوري وشامل" في مقتل مراسلة شبكة "الجزيرة" المخضرمة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شرين أبو عاقلة، قائلاً إنه "يجب محاسبة المسؤولين".

وكتب برايس، في حسابه عبر تويتر الأربعاء: "نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية. يجب أن يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين".

واعتبر المتحدث أن "موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان".

اتهمت السلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة وقطر إسرائيل بقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية المخضرمة التي كانت تغطي غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية صباح الأربعاء.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه "من غير الممكن" تحديد الاتجاه الذي قُتلت منه الصحفية، بعد أن قال في وقت سابق إنه "من المحتمل" أن "مسلحين فلسطينيين" قتلوها.

واتهم منتجها الصحفي علي السمودي، الذي أصيب برصاصة، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليهم بعد وصولهم إلى مكان الحادث.

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