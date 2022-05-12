المرشد الإيراني يستقبل أمير قطر.. ويوضح ما يتوقعه من العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، في طهران، قبيل أن يغادر متوجها إلى تركيا في زيارة رسمية.

وأكد خامنئي أهمية زيادة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، قائلا إن "في متانة العلاقات بين إيران وقطر وثباتها منفعة لكلا البلدين"، لكنه أضاف أن "المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدنٍّ للغاية ويجب مضاعفته، وهناك أيضا مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، ونأمل أن تكون هذه الزيارة مرتكزًا جديدًا لتوسيع التعاون"، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لخامنئي.

وذكر الموقع أن خامنئي "أيّد كلامَ أمير قطر في إدانة جرائم الكيان الصهيوني"، وقال خامنئي إن "ظلم الصهاينة الخبثاء لعقود ضد الشعب الفلسطيني واقع مرير وضربة للعالم الإسلامي والعالم العربي". وأضاف: "المتوقع من العالم العربي هو الدخول إلى ميدان العمل السياسي صراحة في مواجهة هذه الجرائم الصارخة"، على حد تعبيره.

وفي إشارة إلى مواجهات حي الشيخ جراح بالقدس العام الماضي، قال خامنئي: "لم يكن دعم بعض الدول العربية للشعب الفلسطيني حتى بقدر دعم بعض الأوروبيين، ولم يتخذوا أي موقف، وهو ما يفعلونه حتى اليوم". وأضاف: "إذا كان هذا النهج من الدول العربية نابعا من الخوف من الكيان الصهيوني أو بسبب الطمع فيه، فعليهم أن يعلموا أن كيان الاحتلال اليوم ليس في وضع يمكن أن يُطمع فيه أو يُخشى منه".

ورأى خامنئي أن حل القضايا الإقليمية هو بيد دول المنطقة وعبر الحوار. وقال إن قضايا سوريا واليمن "قابلة للحل بالحوار، لكن لا ينبغي أن يكون الحوار من موقع الضعف، بينما تعتمد الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها أمريكا وغيرها، على القوة العسكرية والمالية".

وأضاف خامنئي أنه "لا توجد حاجة إلى تدخّل الآخرين في إدارة المنطقة"، وتابع بالقول: "الصهاينة يسببون الفساد أينما وطأت أقدامهم، ولا يستطيعون إعطاء أي قدرة أو امتياز للدول، ولذلك علينا في دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا بكل ما نستطيع عبر تشارك الأفكار والتعاون".