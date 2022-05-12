صحفي الجزيرة المصاب علي السمودي بعد مقتل شيرين أبو عاقلة: أطلقوا النار دون أن يطلبوا منا شيئًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري في طهران، تلاها مؤتمر صحفي مشترك، طالب فيه أمير قتل بمحاسبة قتلة مذيعة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة.

وقال أمير قطر، في المؤتمر: "أود أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة على استشهادها، من قبل قوات الاحتلال، ويجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأيضا التخلي عن ازدواجية المعايير"، على حد تعبيره.

وأوضح الشيخ تميم بن حمد أنه بحث مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران، وأهمية حل الخلافات في المنطقة بالحوار. كما بحثا عددا من الملفات الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية وسوريا واليمن والعراق، وأهمية إيجاد حل عادل وشامل لهذه البلدان.

وتناولت المباحثات أيضا مفاوضات البرنامج النووي في فيينا، وقال الشيخ تميم بن حمد إن قطر "تنظر بإيجابية وتفاؤل إلى الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا. كان هذا نهجنا دائما في دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.