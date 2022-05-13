عاهل الأردن يحذر من "استمرار دوامة العنف" في الأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس، من "استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب"، معتبرا أن "عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن "الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة"، موضحاً أن "دعم أمريكا للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووصف العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة بأنها "وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا".

وأوضح أن زيارته إلى واشنطن "تأتي لبحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين، فهنالك سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها"، وأشار إلى أن "مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل".

وأعرب عاهل الأردن عن "تطلع دول في المنطقة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التقريب بين مختلف أطراف الإقليم والتصدي للتحديات المتعددة، ومنها تصاعد الإرهاب بعد تمكنه من التوسع ضمن حواضن معينة خلال فترة جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التطورات بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها على المنطقة".

وكذلك التقى العاهل الأردني، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، وأكد ملك الأردن على "ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين".

وجرى خلال اللقاء "بحث مجمل القضايا الإقليمية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.