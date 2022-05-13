بايدن يستقبل الملك عبدالله وولي عهده.. والبيت الأبيض يعلن تفاصيل اللقاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، في البيت الأبيض.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله والرئيس الأمريكي عقدا لقاء قمة، بحضور الأمير الحسين. وأكد الملك على "عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين"، بحسب ما نقله الديوان عبر حسابه على تويتر.

في الوقت نفسه، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن التقى الملك عبدالله، وأكد على قوة العلاقات والصداقة بين الولايات المتحدة والأردن، وأشار البيان إلى أن الأردن حليف مهم وقوة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن وقيادة الملك.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن بايدن والملك عبدالله ناقشا "الأحداث الأخيرة في المنطقة والآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتخفيف التوترات في إسرائيل والضفة الغربية".

وأكد بايدن "دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف / جبل الهيكل". كما أشاد بايدن بـ"الدور الحاسم للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".

وبحسب بيان البيت الأبيض، ناقش الزعيمان أيضا "الفوائد السياسية والاقتصادية لزيادة التكامل الإقليمي في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والمناخ، مع اعتبار الأردن مركزًا مهمًا لمثل هذا التعاون والاستثمار". واتفقا على "البقاء على اتصال دائم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين".