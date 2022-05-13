واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتقديم تعازيه على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في الموجز الصحفي اليومي، إن الزعيمين "اتفقا على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وفي بيان سابق نشره موقع البيت الأبيض عن وفاة الشيخ خليفة، قال بايدن: "لقد شعرت أنا وجيل (السيدة الأولى) بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الشيخ خليفة، فقد شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود من توليه منصب رئيس الإمارات حاكم أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".

وأضاف: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة. سنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".