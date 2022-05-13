البيت الأبيض: بايدن ومحمد بن زايد اتفقا على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة تعزيز العلاقات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته
03:08
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتقديم تعازيه على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في الموجز الصحفي اليومي، إن الزعيمين "اتفقا على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

قد يهمك أيضاً

كيف تختار الإمارات رئيسها وما هي صلاحياته؟

وفي بيان سابق نشره موقع البيت الأبيض عن وفاة الشيخ خليفة، قال بايدن: "لقد شعرت أنا وجيل (السيدة الأولى) بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الشيخ خليفة، فقد شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود من توليه منصب رئيس الإمارات حاكم أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".

وأضاف: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة. سنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.