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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حريق شب بمجمع تجاري كبير في منطقة الخبر.

🎥#فيديو | يباشر مدني #الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع #الظهران_مول ، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن. (متداول) #عكاظ https://t.co/hiZirp74eV https://t.co/ORxSROc6Bx

وأعادت وسائل إعلام سعودية محلية منها صحيفة عكاظ نشر مقطع الفيديو الذي يظهر ارتفاع أعمدة دخان كثيف من المجمع التجاري.

يباشر مدني #الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن. https://t.co/qxybBvj6h2

الدفاع المدني من جهته قال بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "يباشر مدني الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن".