السعودية.. تداول فيديو حريق مجمع الظهران التجاري في الخبر.. والسلطات تعلق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حريق شب بمجمع تجاري كبير في منطقة الخبر.

وأعادت وسائل إعلام سعودية محلية منها صحيفة عكاظ نشر مقطع الفيديو الذي يظهر ارتفاع أعمدة دخان كثيف من المجمع التجاري.

الدفاع المدني من جهته قال بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "يباشر مدني الخبر حريقاً في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

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