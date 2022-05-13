الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد في الحرمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تلقيا "ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد... وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".

وأضاف البيان أن الملك سلمان وولي عهده "أكدا أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، يسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".