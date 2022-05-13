سوريا: مقتل وإصابة 12 شخصا إثر "عدوان إسرائيلي بالصواريخ"

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الجمعة، مقتل وإصابة 12 شخصا إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وأسقطت معظمها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 20:23 من مساء الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم مدني واحد، وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية".