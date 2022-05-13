وكالة الأنباء الإماراتية: وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لشيخ خليفة بن زايد العام 2009
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الجمعة، وفاة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك بتغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت فيها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

وأضافت: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم".

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