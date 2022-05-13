الإمارات تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإماراتية أن صلاة الجنازة على الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ستكون بعد صلاة المغرب، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنه ستقام أيضا الغائب على روح الشيخ خليفة في جميع مساجد الإمارات.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، في وقت سابق الجمعة، وفاة الشيخ خليفة، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.