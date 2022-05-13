"بحضور يهودي".. وسيم يوسف يعلق على استضافة السعودية "ملتقى الأديان"

الشرق الأوسط
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وسيم يوسف يرد لـCNN على بيان "علماء المسلمين" حول السلام مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا من جلسة أعمال ملتقى "القيم المشتركة بين أتباع الأديان"، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي، في العاصمة السعودية، الرياض.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدة: "شهدت العاصمة السعودية الرياض🇸🇦 ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان، وهو المؤتمر الذي شهد حضور عدد من رجال الدين من شتى أنحاء العالم ومن بينها إسرائيل التي حضر مندوبا عنها الحاخام دافيد روزن. كل الدعم والتأييد لكل صوت يدعم التعايش والسلام بين مختلف الأديان".

من جهته علّق وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات على تغريدة إسرائيل بالعربية قائلا: "المملكة العربية السعودية أرض السلام ومهد الحضارات، وما تقوم به الآن من نشر المحبة والسلام وترسيخ قيم التعايش بين أتباع الأديان لهو جهد جبار و رائع.."

وأضاف يوسف: "فإذا بدأت السعودية بخطوة نحو التعايش والسلام فإنها لن تتوقف حتى تأتي ثمار جهدها، فالسعودية جبارة بأفكارها وأفعالها تجاه السلام".

وقال وكيل الاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي، عبدالوهاب بن محمد الشهري، إن الملتقى ينطلق على ضوء أهداف الرابطة المشمولة بنظامها الأساسي ولوائحها الخاصة بها، ترسيخاً لدورها العالمي كمنظمة دولية مستقلة غير حكومية تُعنى بنشر قيم الإسلام الداعية لخير الإنسانية، ومن ذلك التعاون مع الجميع حول تعزيز المشترَكات الإنسانية من أجل عالمٍ أكثر تعاوناً وسلاماً، ومجتمعاتٍ أكثر تعايشاً ووئاماً، منطلقاً من أرض المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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