وزير الخارجية الأمريكي يعلق على ضرب مشيعي شيرين أبو عاقلة

كاميرا توثق من زاوية جديدة ما حدث لنعش شيرين أبو عاقلة.. ومذيعة CNN تعلق

مراسلة CNN تنقل تفاصيل الاعتداء على مشيعي شيرين أبو عاقلة.. وما طُلب من أسرتها

(CNN)--قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن بلاده "منزعجة للغاية لرؤية صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل عنوة في جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة الجمعة".

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، ذكر بلينكن أن "كل عائلة تستحق أن تدفن أحبائها بطريقة كريمة ودون عوائق".

وأضاف أن بلاده "تظل على اتصال وثيق مع نظرائنا الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن شيرين أبو عاقلة وتدعو الجميع للحفاظ على الهدوء، وتجنب أي أعمال يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات".

وقال: "تستحق كل أسرة أن تكون قادرة على توفير الراحة لأحبائها بطريقة كريمة ودون عوائق".

وأظهر مقطع فيديو الشرطة الإسرائيلية تضرب المعزين في جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس، مما كاد يتسبب في إلقاء نعشها وإجبارهم على نقل جثتها بالسيارة.