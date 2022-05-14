دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، صورا جمعته بالشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.

الصور نشرها الشيخ حمد على صفحته المعرفة بموقع مشاركة الصور، انستغرام، قائلا بتعليق: "رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد فقد عرفته من بداية التسعينات فكان قليل الكلام، متواضع وهادئ الطبع ولكنه يعرف مصالح بلده وشعبه، أدعو له بأن يدخله الله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

اتقدم بخالص العزاء والمواساة الى اخوان وابناء الفقيد وحكام الامارات الكرام وشعب الامارات العزيز في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان. اسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

من هو الشيخ محمد بن زايد؟

شغل منصب ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" وأول رئيس لدولة الإمارات، وأخٌ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووفقا لسيرته المنشورة الموقع الرسمي لديوان ولي العهد الإماراتي فإن الشيخ محمد بن زايد "يمتلك خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدة مناصب في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وشغل الشيخ محمد بن زايد عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة. ويعرف عنه "بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية. ومنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد".

الشيخ محمد بن زايد متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان ولديه أربعة أولاد وخمس بنات.