أول تعليق من محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات.. ومحمد بن راشد يصفه بـ"ظل زايد"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته
03:08
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد "يعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي".

من جهته نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، تغريدة بايع فيها الشيخ محمد بن زايد.

وقال الشيخ محمد في تغريدته: "انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".

قد يهمك أيضاً

الإمارات: المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً للدولة خلفا للشيخ خليفة

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.