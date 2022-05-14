دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

وكتبت رغد مهنئة، في حسابها عبر تويتر، السبت: "سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم @MohamedBinZayed أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة".

واختتمت تغريدة قائلة: "حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار".

سمو الشيخ محمد بن زايد، الاخ أبو خالد المحترم @MohamedBinZayed أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة. حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الاشرار. https://t.co/cuDExu53cD

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.