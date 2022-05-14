رغد صدام حسين تهنىء محمد بن زايد برئاسة الإمارات: "حفظ الله بلدكم الجميل من الأشرار"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لرغد صدام حسين
Credit: @RghadSaddam

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

وكتبت رغد مهنئة، في حسابها عبر تويتر، السبت: "سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم @MohamedBinZayed أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة".

واختتمت تغريدة قائلة: "حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار".

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

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