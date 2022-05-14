بعد انتخابه رئيسا للإمارات.. أهم الحقائق عن الشيخ محمد بن زايد

دبي-الإمارات العربية المتحدة (CNN) –انتخب حكام الإمارات السبعة في الإمارات العربية المتحدة، السبت، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات وذلك بعد إعلان وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ظهر اليوم 13 مايو/أيار.

وُلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 مارس/آذار عام 1961 في مدينة العين وهو ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" وأول رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وأب لأربعة أولاد وخمس بنات.

تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1979 حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية وثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة.

كما تولى مناصب عسكرية عدة وهي: ولاية عهد إمارة أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الأول عام 2004 ورئاسة المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول عام 2004 وأصبح نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في عام 2005.

ترأس مؤسسات عدة وهي: مكتب برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1992 وشركة مبادلة للتنمية في عام 2002 ومجلس أبوظبي للتعليم في عام 2005, كما يشغل عضوية المجلس الأعلى للبترول وجهاز أبوظبي للاستثمار.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أبرز محطات حياة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.