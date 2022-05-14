دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، الضوء على "الانتقال السلس" للسلطة في الإمارات بتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها، نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً وقائداً نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور 2/1 https://t.co/IJdzEyFCsK

جاء ذلك بتغريدة لقرقاش على صفحته بتويتر، حيث قال: "الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها، نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً وقائداً نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور.."

كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة 2/2 https://t.co/KStSOnyfO8

وتابع قرقاش: " كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة".

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات قد أعلن، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.