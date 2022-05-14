نظرة على وجه محمد بن زايد فوق قبر الشيخ خليفة تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لحظة دفن أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.

شيع الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان أدوا صلاة الجنازة على الشيخ خليفة في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بعد صلاة المغرب.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، وفاة الشيخ خليفة، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.

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