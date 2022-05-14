نظرة على وجه محمد بن زايد فوق قبر الشيخ خليفة تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لحظة دفن أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.

لازال أثر وألم نظرة الشيخ #محمد_بن_زايد لوالده الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى بعد الصلاة عليه فينا لتأتينا هذه النظرة بعد دفن الشيخ خليفة ، اللهم اغفر للشيخ زايد بن سلطان وللشيخ خليفة بن زايد وأطل في عمر الشيخ محمد وأجبر مصاب أهلنا في #الإمارات https://t.co/QXuO7WIEDA

شيع الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

اللهم اربط على قلب بوخالد واجبر كسره وشد من ازره https://t.co/OxNJVJF6a2

وذكرت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان أدوا صلاة الجنازة على الشيخ خليفة في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بعد صلاة المغرب.

#محمد_بن_زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على روح فقيد الوطن الشيخ #خليفة_بن_زايد #فيديو_وام https://t.co/JZ5udiWxXm

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، وفاة الشيخ خليفة، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.