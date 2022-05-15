لبنان.. بدء عمليات التصويت بالانتخابات النيابية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ اللبنانيون صباح الأحد بالتوافد على صناديق الاقتراع في 15 دائرة بالبلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن عمليات التصويت انطلقت "عند السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في المحافظات الخمس في 15 دائرة انتخابية في جو هادئ وسط اجراءات امنية بدأها عناصر الجيش وقوى الامن منذ ساعات الليل الأولى".

وكان الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، قد دعا اللبنانيين، عشية الانتخابات، إلى "الثورة وراء العازل، على المال الانتخابي"، قائلا: "كونوا احرارا، خلف العازل لدقائق، فتربحوا وطنكم وتعيشوا فيه أحرارا، وبكرامتكم طوال حياتكم".

وأضاف: "ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف ثورة وأصدقها، ثوروا على كل من يعتبركم مجرد سلعة! ثوروا على الابتزاز السياسي! ثوروا على الانحطاط الاخلاقي وفقدان القيم! ثوروا على الارتهان للخارج! ثوروا على من سرق اموالكم وودائعكم! ثوروا على من عرقل، ولما يزل، كل خطوة بمقدورها أن تحمي ما تبقى من حقوقكم أو تفضح السارقين! ثوروا على من يحرض ويبتغي الفتنة وربما حربا أهلية".