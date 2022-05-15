دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وذلك في المطار الرئاسي بالعاصمة أبوظبي، الأحد.

ووصل الشيخ تميم إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها منذ حدوث الخلاف الخليجي مع الدوحة مايو/ أيار 2017، الذي تم إعلانه انتهائه في قمة العلا بالسعودية يناير/ كانون الثاني 2022.

وبعد تقديمه واجب العزاء غادر الشيخ تميم عائدًا إلى قطر، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، رئيسًا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.