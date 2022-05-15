السعودية تنفذ حكم القتل بحق 3 أشخاص بتهم إرهاب وتكشف التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل بحق 3 أشخاص في قضايا مختلفة منهم شخص انضم لجماعة الحوثي في اليمن ودخل المملكة.

وفيما يلي الأحكام وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

1- أقدم محمد عبدالباسط المعلمي- يمني الجنسية - على الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وتلقيه التدريبات لديهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه لمصلحة الجماعة الإرهابية وتقديمه الإعانة لها وإمدادها بالمعلومات وحمله متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية برصد أحد المواقع القيادية المهمة وإرساله إحداثياته لتلك الجماعة ورصده وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع، وبفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله حد الحرابة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل بإقامة حد الحرابة على يوم السبت بتاريخ 13/ 10/ 1443هـ الموافق 14/ 5/ 2022م بمنطقة الرياض.

2- أقدم محمد بن خضر بن هاشم العوامي - سعودي الجنسية - على الاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة، وجعل منزله مستودعاً لأسلحة ومتفجرات الخلية الإرهابية وتزويدها بما تحتاج إليه منها باستمرار، وحيازته أسلحة وذخيرة نارية حربية وفردية وقذائف (آر بي جي) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتخزين عبوات مالتوف وأدوات تستخدم لتحضير وتصنيع المتفجرات، وأسفر التحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل يوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 1443هـ الموافق 14 / 5 / 2022م بالمنطقة الشرقية.

3- أقدم حسين بن علي آل بو عبدالله - سعودي الجنسية - على الاشتراك مع عدد من الإرهابيين في قتل أحد رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليه أثناء تواجده في الدورية الأمنية, وتمويله لأعمال إرهابية من خلال تلقيه أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ذلك، وبفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 1443هـ الموافق 14 / 5 / 2022م بالمنطقة الشرقية.