دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، في وفاة رئيس البلاد الراحل الشيخ خليفة بن زايد - أخيه غير الشقيق.

وكان الشيخ محمد بن زايد في في استقبال الأمير محمد بن سلمان في مطار الرئاسة في أبوظبي. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن شكره وتقديره لزيارة ولي العهد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ونشرت وسائل إعلام رسمية سعودية لقطات مصورة من الزيارة.

#فيديو | بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ #خليفة_بن_زايد رحمه الله. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون https://t.co/2HFZ9CGIV1

بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ #خليفة_بن_زايد رحمه الله. https://t.co/YiZfxpnRt6 #واس https://t.co/4IroMF55Co

وأثارت الزيارة حالة من التفاعل عبر تويتر، ونشط وسم "#ولي_العهد_في_الإمارات" الذي تضمن تعليقات حول متانة العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود: "زيارة العزاء التي قام بها سمو سيدي ولي العهد لأبوظبي بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - تعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين. وفق الله سمو الشيخ محمد بن زايد في مهامه رئيساً لدولة الإمارات، ورحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وأسكنه فسيح جناته".